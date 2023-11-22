ضبط 9 أطنان تقاوي قمح محظور تداولها وكميات من السولار في مطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح برئاسة المهندسة هند مساعد مدير عام المديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، حملة تفتيش تموينية ضبط خلالها سيارة محمله بكمية كبيرة من تقاوي القمح المحظور بيعها أو التصرف بها، في إطار جهود الوزارة في محاربة تجار السوق السوداء.

ضبط 9 أطنان تقاوي قمح

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إن الكمية المضبوطة في الحملة سجلت 9 أطنان تقاوي قمح غير مصرح بتداولها بالإضافة إلى كميات كبيرة من السولار بلغت 8 أطنان، وجري تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء والربح غير المشروع.

التحفظ علي جميع المضبوطات

وأضافت وكيل تموين مطروح أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات خلال الحملة من تقاوي القمح والسولار وقيد المحاضر في أقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة.

تشديد الرقابة على الأسواق

ووجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق وزيادة الحملات علي مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، من مركز الحمام شرقًا حتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، والضرب بيد من حديد علي جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.