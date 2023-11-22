«الزراعة»: تقاوي القمح المعتمدة من الوزارة تحقق أعلى إنتاجية من غيرها

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن هناك عدة مزايا لزراعة القمح بالتقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة عن غيرها من غير المعتمدة والمخزنة من العام الماضي.

تتميز بقوة الإنبات والتفريع وسعرها في متناول الجميع

وأوضح يوسف، لـ«الوطن»، أن التقاوي المعتمدة تتفوق عن مثيلتها في الإنتاج من تلك التي قد ينتقيها البعض من حصاد الموسم السابق، فالمعتمدة تمت معاملاتها بالمطهرات الفطرية وعدد الحبوب أكثر حجماً حيث تم معاملتها وغربلتها جيداً من قبل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وأضاف أنها أيضا تتميز بقوة الإنبات والتفريع وسعرها في متناول الجميع، حيث تم تحديد الشيكارة بسعر 550 جنيهاً فقط زنة 30 كيلو وهو سعر يقترب من سعر القمح العادي.

وتابع أن احتمالات إصابتها بالأمراض مثل التفحم السائب منعدمة لأنها تخضع لإشراف المسؤولين بالإدارة، علاوة على أنها منتقاة ولا توجد بها حشائش.

توفير تقاوٍ للقمح بنسبة بلغت 100%

وأشار إلى أن العام الحالي تم توفير تقاوٍ للقمح بنسبة بلغت 100%، حيث كانت العام الماضي لا تزيد عن 70% حيث تستهدف الدولة المصرية زراعة 4 ملايين فدان، بالقمح خلال الموسم الجديد.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقدم دعماً نقدياً لمزارعي القمح يتمثل في خفض سعر الشيكارة من 650 جنيها ليصبح 550 جنيه فقط بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة وذلك لأن التقاوي المعتمدة تحقق هدف الدولة في زيادة الانتاجية والمساهمة في سد الفجوة بين الأنتاج والاستهلاك.