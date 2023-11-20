«الزراعة» تتابع توزيع تقاوي القمح وتوفير الأسمدة في وادي النطرون والنوبارية

تفقد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزرعة الإدارة الزراعية بوادي النطرون لتفقد سير عملية توزيع التقاوي وتوفير الأسمدة حيث تفقد منافذ توزيع التقاوي الجيدة للزراعة الشتوية والأسمدة ومبيدات والعمل علي توفرها اولا بأول والتواصل مع المزارعين ونقل لهم أهم التوصيات الفنية تبعا للمرحلة العمرية للمحصول وتم تفقد المركز الإرشادي بوادي النطرون، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمرور الميداني لمتابعة توزيع تقاوي القمح خاصة وتقاوي المحاصيل الشتوية الأخرى وتوفير مستلزمات الإنتاج لها.

توزيع التقاوي

وزار يوسف النوبارية بحضور المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية حيث قام بالمرور علي منافذ توزيع التقاوي والاطمئنان على جميع مستلزمات الإنتاج لنجاح الموسم الشتوي ورافقه في الزيارة محمد عبد الله مدير عام المكتب الفني والمهندس صبحي لاوندي مدير الإدارة الزراعية بوادي النطرون التابعة لمديرية زراعة البحيرة.

موسم زراعة القمح

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه قيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدام تقاوي جديدة ومعتمدة من الوزارة، كما شدد علي قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوي المعتمدة لزيادة الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوي.

ووجه القصير قطاعات الإرشاد والخدمات والمتابعة والبحوث الزراعية بزيادة معدلات التوعية والانتشار في البرامج للتوسع في استخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوصيات والإرشادات طوال فترة الزراعة حتي الحصاد لحماية المحصول من الأمراض وكذلك مواجهة التقلبات الجوية غير مستقرة.

وأكد القصير أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين تقليل فاتورة الاستيراد.