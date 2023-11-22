انطلاق فعاليات جديدة من البرنامج الرئاسي «أهل مصر» بالوادي الجديد

أطلقت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، أول أيام فعاليات جديدة من البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لخدمة شباب محافظة الوادي الجديد.

مرحلة جديدة من البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

وقال بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من برنامج «أهل مصر»، الذي يعقد على مدار يومين 22 و23 نوفمبر الجاري، في فندق الاستاد بمدينة الخارجة، وذلك وفقًا لتوجيهات أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، لتمكين وتأهيل ودمج الشباب إيمانًا بالدور الوطني، وحرصًا على تأهيل الشباب لمواجهة التحديات.

دعم روح الولاء والانتماء للشباب في الوادي الجديد

وأضاف «شوقي»، أن مديرية الشباب والرياضة تهدف إلى ضرورة دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب خاصة القاطنين بالمحافظات الحدودية إيمانا بدورهم الوطني والقومي والتوعية المستمرة للشباب وإلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات.