برنامج «أهل بلدنا» يلقي الضوء على جهود «مصر الخير» لفك كرب الغارمين

ألقى برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على فضائية الحياة، والذي تقدمه الإعلامية مها موسى، الضوء على مجهودات مؤسسة «مصر الخير»، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في فك كرب الغارمين، في إطار الجهود الوطنية للإفراج والعفو عن الغارمين والغارمات.

واستضافت الإعلامية مها موسى، نماذج من الغارمين المفرج عنهم بمساعدة مؤسسة «مصر الخير» في فك كربهم وسداد الديون، والتي أدت إلى الوقوع بهم في الغرم والسجن، والذين رووا قصص وقوعهم في دائرة الغرم حتى تمكنت مصر الخير في سداد كامل ديونهم.

نماذج تروي تجاربها بالدموع

ومن بين النماذج، فريد شوقي ابراهيم، أحد المفرج عنهم من برنامج فك كرب الغارمين بمؤسسة «مصر الخير»، إن ما حدث معه، هو قيام المؤسسة بسداد ديونه وفك كربه قبل حبسه بأيام، منوها أنه تواصل مع المؤسسة من خلال الاتصال بهم، حتى تم فحص حالته والتواصل معه من قبل المسؤولين وإنهاء أزمته وسداد ديونه.

كما أوضحت إحدى المستفيدات من البرنامج، أن سبب وقوعها في الغرم هو اقتراضها مبلغ من المال لإجراء عملية جراحية لنجلها الطالب في المرحلة الثانوية لتركيب شرائح ومسامير، لكنها لم تتمكن من سداد القرض، حتى قامت المؤسسة بالسداد عنها.

«مصر الخير» تساهم في الإفراج عن الغارمين

تجدر الإشارة إلى أن «فك كرب الغارمين»، يعد أهم البرامج التي تعمل عليها مؤسسة مصر الخير، للحد من ظاهرة الغارمين، باعتبارها من أخطر القضايا التى تهدد استقرار كيان الأسر المصرية، حيث ساهمت المؤسسة في الإفراج عن 72 ألفا من الغارمين، من أجل لم شمل الأسرة وإدخال البهجة والسرور على ذويهم.