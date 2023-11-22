«أونروا»: مقتل أعداد كبيرة من العاملين الأممين في غزة «أمر غير مسبوق»

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إننا سنوسع أنشطتنا في غزة، وثمة حاجة لدخول مزيد من المساعدات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابع بأن عشرات الآلاف في غزة يعانون نقصا في الاحتياجات الأساسية، ونأمل في إيصال المساعدات لقطاع غزة بعد إقرار الهدنة، ولا يوجد مكان آمن في غزة، ومنشآت الأمم المتحدة طالها القصف، مؤكدا أن مقتل أعداد كبيرة من العاملين الأممين بغزة أمر غير مسبوق.

أوضح «لازاريني»، أنه لا يجب أن تكون المساعدات الإنسانية لغزة مشروطة، ولا بد من عودة النازحين من شمال غزة لمنازلهم بأسرع وقت.

وأكد المفوض العام لـ«أونروا»، أنه يجب رفع الحصار عن القطاع، وأن المساعدات لن تفي باحتياجاته.