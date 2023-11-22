أستاذ فقه عن سنن الوضوء: يجوز استبدال السواك بفرشاة الأسنان

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن من سنن الوضوء استخدام السواك، لافتا إلى أنه من المهم معرفة مقصد السنة، فالهدف من استخدام السواك هو طهارة الفم، ويمكن استخدام أي بديل يطهر الفم، مثل فرشاة الأسنان بمعجون أو بدون، وتكون النية اتباع السنة، من أجل الحصول على الثواب.

أوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «العبرة ليست في السواك، ولا يحتاج الأمر إلى تشدد، ويمكن استخدام بديل سواء فرشاة الأسنان، أو التسوك بالأصبع، وتكون النية حاضرة باتباع السنة النبوية».

أضاف: «من السنن في الوضوء، المضمضة والاستنشاق، وكلها سنن نبوية وليست من أركان الوضوء، وعليها ثواب من الله عز وجل».