تعرف على سنن الوضوء وفرائضه.. بينها استعمال السواك

يعد الوضوء طهارة مائية يؤديها المسلمون قبل أداء أي صلاة سواء من الفرائض أو السنن وذلك وفقا لما أنزل في كتاب الله عز وجل، حيث لا تصح أي صلاة دون وضوء وطهارة للجسم، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن سنن الوضوء وفرائضه لاتباعها والمداومة على تنفيذها ليكون الوضوء صحيح وعلى أكمل وجه.

سنن الوضوء وفرائضه

وتسرد الوطن خلال السطور الآتية سنن الوضوء وفرائضه وفقا لما أعلنته دار الإفتاء، إذ قالت الدار عبر موقعها الإلكتروني، إن الشرع حث على استعمال السواك، ورتب على استعماله ثوابًا كبيرًا؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنَّة عند الوضوء، واختلفوا هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ على رأيين:

السواك قبل الوضوء

الأول: الاستياك سنة من سنن الوضوء، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورأي للشافعية؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (273/1): [وَدَلِيلُ اسْتِحْبَابِهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ»، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ ابْنُ خزيمة والحاكم في "صحيحهما" وَصَحَّحَاهُ وَأَسَانِيدُهُ جَيِّدَةٌ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" فِي كِتَابِ (الصِّيَامِ) تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ جَزْمٍ] اهـ.

الثاني: السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة عليه وليست منه، وهو مذهب الحنابلة، والرأي الأوجه عند الشافعية.

قال الشمس الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 162): [وَبَدْؤُهُ –أي النووي في "المنهاج"- بِالسِّوَاكِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ أَوَّلُ السُّنَنِ، وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ، وَجَرَى بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهَا غَسْلُ كَفَّيْهِ، وَالأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ: أَوَّلُ سُنَّتِهِ الْفِعْلِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ السِّوَاكُ، وَأَوَّلُ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي مِنْهُ غَسْلُ كَفَّيْهِ] اه