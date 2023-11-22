عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نهتم بملف المرأة ونستند إلى مبدأ «المواطنة»

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنَّ العديد من المكتسبات حققتها المرأة على مدار السنوات الماضية بالفعل، لكن نظرة الحزب لملف وقضايا المرأة مختلفة، انطلاقاً من مبدأ المواطنة، الذي يستند إلى المساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات، أي إن المرأة لها كل الحقوق، وعليها جميع الواجبات، دون النظر إلى الجنس أو أي مميز آخر.

«عبدالناصر»: تركيز الحزب على الحقوق والواجبات للمرأة «المواطنة»

أضافت «عبدالناصر»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، تقديم الإعلاميات مها الصغيرة وهبه الأباصيري وإيمان عز الدين، المُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ المرأة لها العديد من الأدوار في المجتمع، سواء الأم أو الزوجة أو خلاف ذلك، لكن تركيز الحزب على المرأة «المواطنة»، وما لها من حقوق وواجبات دستورية، وهي «مواطن مصري» تدفع ضرائبها مثلها مثل أي مواطن آخر، وبالتالي لها كافة الحقوق كاملة.

«المرأة المواطنة» حجر الأساس لقانون الأسرة الجديد

وتابعت عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، «مع الحفاظ على الخطوط الرئيسية الكاملة، واستنادا لمبدأ فصل السلطات، فسن القوانين اختصاص المجالس التشريعية، وسلطات الرئيس واختصاصاته هنا هي الرعاية والمطالبة، وبالتالي نحن في انتظار سن قوانين جديدة للأسرة عادلة تغلب مصلحة الطفل وفي نفس الوقت يكون أساسها مبدأ المواطنة، لتراعي المرأة المواطنة والأم».

واستطردت النائبة مها عبد الناصر أنَّ الدعوة إلى حوار مجتمعي لمناقشة القانون الموحد للعنف ضد المرأة، ضمن البرنامج الانتخابي، لافتةً إلى مسودة القانون المقدمة إلى مجلس النواب وحزبها وقع عليها، وأنَّ دعوة الرئيس القادم لحوار مجتمعي يمنحه أولوية.

وأكدت أنَّه «أمام المكتسبات التي حققتها المرأة رأينا مشاهد العنف المتكررة على مدار السنوات الماضية والتي تحتاج أن تواجه بشكل مختلف، وكنائبة تقدمت بمسودة قانون «مفوضية مكافحة التمييز»، وجزء كبير من مسودة القانون يتناول التمييز ضد المرأة».

وتابعت «عبدالناصر»: لدينا ملف كامل لكل المشكلات التي تواجهها المرأة، ومطلوب من الحكومة القادمة عمل آليات للتنفيذ، على سبيل المثال نطالب بوحدات منفصلة بأقسام الشرطة، لتلقي البلاغات من السيدات، ونحن لا نكتفي فقط بتمكين المرأة، لكن هدفنا الحماية أيضا مع التمكين، ومن أبرز متطلبات المرأة والأولويات للحملة الانتخابية التوعية المجتمعية، والتمكين الاقتصادي وخاصة المرأة المعيلة التي تمثل ثلث الأسر المصرية.