 انطلاق مؤتمر «نساء مصر وقود المستقبل» لدعم قضايا المرأة السبت المقبل

تنظم مؤسسة «هي تسطيع» وإيجي جيت لريادة الأعمال ودعم المرأة برئاسة الدكتورة دعاء زهران، فعاليات المؤتمر الوطني لدعم قضايا المرأة المصرية، يوم السبت الموافق 5 أغسطس، بأحد فنادق القاهرة، تحت شعار «نساء مصر هن وقود المستقبل ومجد الأوطان»، وذلك لدعم المرأة المصرية ومناقشة قضاياها المسطوت عنها، وبحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات العامة.

قضايا المرأة المصرية

وأوضح الدكتورة دعاء زهران، رئيسة المؤتمر وأمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر، أن قضايا المرأة المصرية تحتل مكانة هامة فى النقاش المجتمعي بسبب انعكاسها على المجتمع، وهو الأمر الذي ظهر جليا ع إنطلاق جلسات الحوار الوطني، والتي ناقشت العديد من القضايا والإشكاليات التي تخص المرأة المصرية وإشكالياتها المتوارثة والممتدة عبر الأجيال، وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تقف عقبة أمام تحسين وضعية المرأة المصرية، وذلك لطرح الرؤي والخروج بتوصيات عملية تساهم فى تحسين وضعية المرأة المصرية.

وأضافت زهران، أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور الهامة أبرزها، دعم أهمية استقرار الأسرة المصرية لنشر الطمأنينة فى قلوب الأجيال القادمة، ودور المرأة المصرية فى نجاح سياسات الدولة وخطط التنمية، ووضع المرأة المصرية فى مراكز اتخاذ وصنع القرار لتجنب التمييز بين الجنسين، وأهم القضايا الملحة التي تواجه المرأة المصرية فى محيط الأسرة والشارع أو فى سوق العمل، وأهمية توعية السيدات بحقوقهم الإنجابية ورعاية الطفل، وأهمية الاستحقاق الدستوري بشأن إصدار القوانين للحد من الممارسات الضارة فى نطاق الأسرة المصرية.

تبادل الخبرات على المستوى العربي

يذكر أن المؤتمر الوطني لدعم قضايا المرأة المصرية يسعى إلى تبادل الخبرات على المستوى العربي وتسليط الضوء على التجارب الرائدة التي يمكن البناء عليها والإستفادة منها، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال تطوير وضع المرأة وتحقيق التضامن العربي فى دعم قضايا المرأة للوصول إلي موقف موحد، خاصة أن التحديات الجديدة فى العالم العربي تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون لدعم دور المرأة وإبراز مكانتها الحقيقية، لتعزيز مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة.