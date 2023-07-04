تحت مظلة «المتحدة».. «ختان الإناث والعنف ضد المرأة» قضايا ناقشتها الدراما في الأعوام الأخيرة

وجبات درامية دسمة قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الشاشة الصغيرة خلال الأعوام الأخيرة، انطلاقاً من إيمانها بدور الدراما فى نشر الوعى المجتمعى، وعلى أثره وضعت القضايا المجتمعية على رأس أولوياتها فى خطتها لتطوير الدراما التليفزيونية، بحيث تكون متسقة بالواقع وغير منفصلة عنه.

وتناولت المسلسلات عدداً كبيراً من القضايا التى تهم كل فئات المجتمع خلال السنوات الأخيرة، فرأينا مسلسل «حرب أهلية»، الذى قدمته الفنانة يسرا فى موسم دراما رمضان 2021، وتعرضت من خلاله لأكثر من قضية، أبرزها قضية التأثير السلبى للطلاق على الأبناء، بالإضافة إلى ظاهرة الابتزاز الإلكترونى التى انتشرت بشدة خلال الأعوام الأخيرة.

وشارك فى بطولة مسلسل «حرب أهلية» كل من باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، محمود حجازى، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وسلط مسلسل «اللى مالوش كبير»، من بطولة الثنائى ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال الخط الدرامى الذى جمع «غزل» بزوجها «عابد تيمور»، حيث كان الأخير يعتدى بالضرب على زوجته دوماً بحسب الأحداث، كما تعرض المسلسل لظاهرة البلطجة وحرص على محاربتها.

وشارك فى بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير»، الذى عُرض فى موسم دراما رمضان 2021، كل من خالد الصاوى، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربى، إيمان السيد، فتوح أحمد، وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وتعرضت الفنانة نيللى كريم فى مسلسلها «فاتن أمل حربى»، العام الماضى، لعدد من القضايا التى تهم المرأة المصرية، ومنها الولاية التعليمية للأطفال فى حالة الطلاق، وحضانة الأم للأبناء فى حال زواجها مرة أخرى.

مواجهة زواج القاصرات فى «حضرة العمدة»

«فاتن أمل حربى» عُرض فى موسم دراما رمضان 2022، وشارك فى بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقى، محمد التاجى، وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل. مسلسل «حضرة العمدة» تعرض لحقوق المرأة فى المجتمع، وناقش عدداً من القضايا التى تهم كل سيدة، ومنها ظاهرة ختان الإناث وزواج القاصرات والوصاية على الأبناء، وقد عُرض فى سباق دراما رمضان الماضى، وقامت ببطولته الفنانة روبى، إلى جانب كل من محمود عبدالمغنى، دينا، وفاء عامر، إدوارد، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، بسمة، صلاح عبدالله، لطفى لبيب، وكوكبة من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعم قضايا المرأة فى أعمالها التليفزيونية سواء فى الموسم الرمضانى أو خارجه، حيث تلقى الضوء على قضاياها من خلال توليفة درامية مميزة، ويتضح هذا الدعم جلياً فى الموسم الرمضانى المقبل الذى يشهد عرض عدد من المسلسلات تتمحور أحداثها حول قضايا المرأة.

ويأتى مسلسل «عملة نادرة»، للمخرج ماندو العدل وبطولة الفنانة نيللى كريم، على رأس المسلسلات التى اهتمت بقضايا المرأة فى رمضان الماضى، حيث تعرض لقضايا ميراث المرأة فى الصعيد، وهو موضوع جرىء يُحسب لـ«المتحدة» التعرض له على صعيد الدراما التليفزيونية.

وجسدت نيللى كريم شخصية أرملة صعيدية تُدعى «نادرة»، حيث بمجرد وفاة زوجها تدخل فى مشاكل مع أهله بسبب الميراث، ولكنها ترفض الاستسلام للحصول على حقوقها كاملة ولرغبتها فى تحطيم المعتقدات السائدة بعدم أحقية المرأة فى الحصول على نصيبها من الميراث.

وشارك فى بطولة مسلسل «عملة نادرة» كل من أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبورية، جمال سليمان، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، وكوكبة من النجوم، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وصاية الأم حال وفاة الأب فى «تحت الوصاية»

كما فتحت «المتحدة» ملف قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، وذلك من خلال أحداث مسلسل «تحت الوصاية»، الذى قدمته الفنانة منى زكى فى الموسم الرمضانى الماضى، وجسدت خلاله شخصية «حنان»، وهى امرأة أربعينية ولديها أبناء، وخلال أحداث العمل تتلقى خبر وفاة زوجها، ومن هنا تنطلق الأحداث، حيث تجد نفسها فى مواجهة الحياة بمفردها وتنزل إلى الشارع وتمتهن مهنة الصيد، وهى واحدة من المهن الشاقة للسيدات، ما يجعلها تواجه الكثير من المشاكل فى نطاق عملها.