الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء.

بنود اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال

تأتي الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق الضفة الغربية في وقت تم الإعلان فيه عن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى وهدنة مؤقتة في قطاع غزة، يتضمن:

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيتم تمديد الهدنة ليوم آخر.

- السماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.

- وقف حركة الطيران في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في شمال القطاع لمدة 6 ساعات يوميا، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

- خلال فترة الهدنة، يلتزم جيش الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق القطاع، إلى جانب ضمان حرية حركة السكان من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.