وظائف خالية للشباب في المنيا.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل في المنيا، فرص عمل للشباب «الذكور»، بأحد مصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة في المنيا الجديدة.

وقال مسؤول بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الوظائف المتاحة تشمل: عمال إنتاج (مؤهل متوسط)، مهندسين جودة، مدير مخازن (يشترط خبرة في إدارة المخازن بالمصانع).

توفير وسيلة مواصلات للمصنع

وأوضحت الوحدة أنّ العمل سيكون لمدة 8 ساعات ورديات ثابتة، وأنّ السن المطلوبة من 18 إلى 35 سنة، وأكدت الوحدة أنّ المصنع سيوفر وسيلة مواصلات من أمام مستشفى الجامعة إلى المصنع والعكس، وأنّ يوم العطلة الأسبوعية سيكون يوم الجمعة، وسيحدد الراتب حسب الوظيفة والخبرة في المقابلة الشخصية.

إجراء المقابلات في المدرسة الصناعية

وأشارت وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، إلى أنّ المصنع يقبل طلبة فوق سن 18 عامًا، وستُقام المقابلات يوم الخميس 23 نوفمبر، في مدرسة المنيا الصناعية المتقدمة «5 سنوات»، على طريق سكة تلة أمام مكتب تصاريح العمل في الساعة العاشرة صباحاً.