مواعيد وضوابط وموانع الترشح لأعمال الكنترول للدبلومات الفنية في المنيا

أعلنت مديرية التعليم في المنيا فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية صناعي، زراعي، تجاري، فندقي للعام الدراسي 2023-2024.

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية التعليم في محافظة المنيا، أن آخر موعد للتقديم الخميس 23 نوفمبر الجاري، بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين من الأحد 26 وحتى الخميس 30 نوفمبر، ثم سيتم عقد اختبار الحاسب الآلي للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المرشح لها.

الموانع العامة والخاصة للترشيح لأعمال الكنترول

-الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

-أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التعليم والتعليم الفني.

-أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

-أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية، ويكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة.

-أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

شروط الترشح لأعمال الكنترول والمراقبة

-أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني للعمل رئيسا أو وكيلا للجنة.

-أن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل

-الحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2019 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير (كفء) للخاضعين للقانون رقم155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكتابة عن السنتين الأخريين.

-خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

-أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلي ويتمتع بسمات الشخصة القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

-ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة النظام والمراقبة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه شروط عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

-ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

-يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر.