تطبيق المنظومة الإلكترونية للتغذية المدرسية بالصوت والصورة في المنيا

استقبلت مدرسة التجريبية الابتدائية بالمنيا حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية وعلى الصغير مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، لتشغيل منظومة الحوكمة الإلكترونية للتغذية المدرسية باستخدام الكروت الذكية.

التأكد من صحة ودقة إجراءات التوزيع

وتم متابعة تجربة تشغيل المنظومة بالكروت الذكية واستخدام الباركود للتأكد من صحة ودقة جميع إجراءات التوزيع من مخازن المتعهد إلى مدارس المحافظة المختلفة، والتأكد من أن جميع الأنظمة المميكنة الخاصة بالمنظومة تعمل بكفاءة، كما تم تفعيل الكارت وتدريب سيلفيا رزق عضو لجنة التغذية بالروضة على كيفية العمل بالمنظومة الجديدة.

تحسين جودة التغذية المدرسية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام إدارة المنيا التعليمية ومدير عام الشئون التنفيذية ومحمد طارق فولي مدير إدارة المدرسة قاعات الروضة وأدار حوارا وديا مع الأطفال للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانضباطها.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا أنها ستساهم في تحسين جودة التغذية المدرسية وضمان وصولها إلى الطلاب بشكل عادل وشفاف.

وأكد الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة الجديدة، وتذليل أي عقبات تواجه تطبيقها، وذلك لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.