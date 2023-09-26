تجارب عملية تحاكي سوق العمل.. لماذا يختار الطلاب الجامعات الأهلية؟

تطور كبير شهدته الجامعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال عدد من القرارات المهمة التي اتخذها لرفع كفاءة منظومة التعليم العالي، والخريجين الجدد، وتخريج أجيالا مؤهلة، لا سيما الجامعات الأهلية التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى التعليم وأكسبت الطلاب خبرات كثيرة تؤهلهم لسوق العمل بحرفية، وهي أيضا تجارب عملية تحاكي السوق.

تخصصات نادرة

علوم الذكاء الاصطناعي، هو التخصص الذي اختارته مريم إسلام، طالبة كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة الجلالة الأهلية، من أوائل الطلبة المنضمين إلى جامعة الجلالة الأهلية، ليقينها أنه المستقبل ولأهميته في سوق العمل المحلي والدولي، وفق حديثها لـ«الوطن»: «حسيت أنه المستقبل علشان كدة اختارته».

داخل معامل تكنولوجية متطورة، تتلقى «مريم» المحاضرات العملية داخل جامعة الجلالة الأهلية، أولى الجامعات الأهلية في مصر، وبحسب حديثها، استفادت من خلال التدريبات العملية في الكلية إلى جانب التدريبات الصيفية التي تتيحها الجامعة لتنمية مهارات الطلاب، «بندرس تخصص نادر مش متاح في الجامعات العادية وبفلوس أقل بكتير من الجامعات الخاصة».

كلية الإنتاج الإعلامي

حلم راود زياد هشام، طالب بكلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة الأهلية، فاختار دراسة الإعلام في جامعة الجلالة، لما تقدمه من تدريبات عملية تؤهل الطلاب لسوق العمل: «عندهم استديوهات مجهزة كأني شغال في ستديو قناة حقيقي وبقدر أتدرب على أداء الشغل في القنوات»، يقول في بداية حديثه لـ«الوطن».

إلى جانب الدراسة العلمية في الجامعة استطاع الطالب «زياد» الالتحاق بفرصة عمل «فريلانس» في مجال الإعلام تحت إشراف الجامعة، لتأهيله إلى سوق العمل «شاركت في إنتاج فيلم قصير من خلال تدريبات عملية في الجامعة واستفدت كتير»، بحسب قوله.

ماذا تعني الجامعة الأهلية؟

الدكتور محمد خليل، استشاري تعليمي وتربوي أشار لـ«الوطن» إلى وجود طفرة ونقلة حقيقية في التعليم العالي في مصر في السنوات الأخيرة الماضية، منها قرار الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية في مصر، لرفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة لطلاب المرحلة الجامعية.

وقال إن الجامعات الأهلية هي جامعات حكومية ولكن تقدم خدمات تعليمية أفضل من خلال معامل متطورة وتخصصات دراسية جديدة تواكب سوق العمل، ولا تقتصر فقط على تدريس التخصصات التقليدية في الجامعات الحكومية العادية، حسب قوله.

أهمية الجامعات الأهلية

عن العائد والفائدة من تأسيس الجامعات الأهلية في مصر، أشار الخبير التربوي إلى أن تلك الجامعات توفر تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية وهي تخصصات تحتاجها الشركات العالمية، ما يعني توفير فرص عمل للشباب المصري، سواء في الداخل أو الخارج والقضاء على البطالة.

شهادة التوأمة الجامعية

الجامعات الأهلية تصطفي خيرة الأساتذة الجامعيين في الجامعات الحكومية والخاصة، فضلا عن نظام التوأمة الذي تتيحه بعض الجامعات الأهلية مع الجامعات الدولية العالمية، ما يعني مستوى تعليم أعلى وشهادة تعليم دولية معتمدة للطالب الراغب في ذلك دون اغتراب أو سفر للخارج، «بتسمح للطلاب دراسة شهادة جامعة دولية معتمدة بدون مصاريف سفر أو اغتراب والطالب هيكون مؤهل لسوق العمل الدولي»، حسب تعبيره.

واستقبلت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشاريع من بينها جامعة الإسماعيلية الأهلية، وهي أول جامعة حكومية في المدينة بعد تشييدها، إلى جانب إطلاق ملتقى شباب الجامعات وتكريم الطلاب الأوائل خلاله.