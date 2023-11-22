الرئيس السيسي: إصلاح النظام العالمي الشامل ضرورة لا مفر منها
العالم يشهد اغتيالات اقتصادية عميقة تنعكس سلبا على تلبية حقوق الإنسان
كتب:
يارا أشرف
06:24 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، إنما تتماس مع الاغتيالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم، والتي تنعكس سلبا وبقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية.
أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام قمة مجموعة العشرين الافتراضية بالهند: «لقد أصبحت الحاجة إلى تطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمرا لا مفر منه، ويأتي على رأس ذلك إصلاح الهيكل الاقتصادي، وبالتالي الدولي، بما يشمله من استحداث آليات فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة».
وتابع: «يضاف إلى ذلك إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز قدراتها على التمويل وفقا لأولويات الدول النامية، فضلا عن ضرورة احتواء إشكالية تناول الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل».