الرئيس السيسي أمام قمة العشرين: الحرب في فلسطين تجسد الانتقائية الدولية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فائق امتنانه لرئيس الوزراء الهندي بسبب تنظيم القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة.

أضاف في كلمته، للقمة الافتراضية لمجموعة العشرين بالهند، أن هذه القمة تأتي في ظل تراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغير المناخ، إضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي.

وتابع بأن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا للانتقائية التي يتحدث عنها، فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد رغم التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، إضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.