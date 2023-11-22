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زعيم الأغلبية البرلمانية: التاريخ سيذكر جهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

ولاء نعمه الله
05:51 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الدكتور عبد الهادي القصبي

الدكتور عبد الهادي القصبي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن إدارة الرئيس السيسي، للأزمة المعقدة في غزة، تعد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه القوى الفاعلة والمسؤولة، والساعية لتحقيق الاستقرار والأمن، بعيدا عن التصرفات غير المسؤولة، وسوف يذكر التاريخ بأحرف من نور ما قام به الرئيس السيسي فى هذا الشأن من خلال الاتصالات التي قام بها من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لهدنة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين سعيا نحو التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

التوصل إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية

ورحب زعيم الأغلبية البرلمانية، بالتوصل إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا في بيان، أن الاتفاق يأتي تتويجا للجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويعكس الدور المحوري لمصر في إقرار السلم والأمن في المنطقة، وثبات موقفها من القضية الفلسطينية.

اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

أضاف «القصبي» إن الإعلان عن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وتبادل المحتجزين بين الجانبين، بوساطة مصرية، يأتي تأكيدا للدور المحوري الذي تقوم به مصر إقليميا ودوليا، ومدى قدرتها على توظيف إمكاناتها السياسية والدبلوماسية لمناصرة القضية الفلسطينية بصفة عامة، والأشقاء في غزة بصفة خاصة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.