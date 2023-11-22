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أستاذ علوم سياسية: وجود 3 مرشحين حزبيين للرئاسة يعني دوار العجلة نحو الديمقراطية

كتب:

شريف سليمان
08:50 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إنّ أياما قليلة تفصلنا عن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات التعددية، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات اضطلعت بدور كبير لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات للمصريين بالخارج وتسهيلها.

حرص شديد على التعبير عن آراء المواطنين في الانتخابات

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هناك حرص شديد على أن المواطن في الداخل أو الخارج يجب أن يعبر عن رأيه بحرية ويسر وسهولة، ونشير إلى أن انتظام هذه العملية الانتخابية رغم الأجواء المتوترة في المنطقة يدل على استقرار الدولة المصرية وحرصها على بناء مؤسسي واضح يسمح للمواطن بأن يكون شريكا في عملية صنع القرار».

مرحلة الدعاية

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «نحن الآن في المرحلة الأهم وهي مرحلة الدعاية بالنسبة للمرشحين، وهناك 3 مرشحون حزبيون وهذه خطوة إيجابية، لأنها تعني أن الأحزاب السياسية بدأت تعيد النظر في هياكلها ووظائفها، كما أن العجلة تدور نحو المزيد من الديموقراطية وفهم الأدوار».

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