ندوة بـ«آداب طنطا» لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت كلية الآداب بجامعة طنطا ندوة تثقيفية بعنوان «المشاركة حياة»، بهدف حث الطلاب وقطاع الشباب على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم الخاص بالانتخابات الرئاسية، وأثاره الإيجابية على الحياة السياسية والاقتصادية وتحقيق الأمن القومي لمصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية.

المشاركة الانتخابية رسالة للعالم تظهر استقرار مصر

خلال كلمته أكد ممدوح المصري عميد كلية آداب - جامعة طنطا، أن الندوة تأتى إيمانًا بأهمية المشاركة الانتخابية التي ترسخ شعور المواطن بمدى تأثير صوته في العملية الانتخابية التي تعد واجبا وطنيا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع، كما حث جميع الطلاب على المشاركة الفعالة للنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوجيه رسالة لكل دول العالم بأن مصر بلد مستقرة، وعنوان الأمن والأمان في محيطها الإقليمي وأن شبابها قادر على تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الوطن.

تحقيق التنمية الاقتصادية

في السياق ذاته، قال عبدالرزاق الكومي وكيل الكلية، أن أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة على مستوى المحلى تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا استقرار الوطن، والدفع لدخول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مؤكدًا ثقته في وعى الشعب المصري العظيم وإدراكه للتحديات التي تواجه وطننا الحبيب في الظروف الراهنة.