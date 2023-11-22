قيادي بـ«حماة وطن»: الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار في غزة

تعد القضية الفلسطينية محورا أساسيا للأمن العربي ولذلك تحرص الدولة المصرية على مساندتها ودعمها لما تحظى من أهمية كبيرة لجموع المصريين والعرب بأكملهم، ويظهر ذلك في وقت الأزمات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتل مئات الآلف من الأبرياء من المدنيين العزل.

ولم يقتصر دور مصر على المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود للقطاع غزة، بل سعت مصر إلى التواصل مع كافة الدول لمنع تفاقم الصراع والقيام بدور الوساطة للتوصل لاتفاق هدنة فضلا عن تبادل الآسرى بين الجانين، وذلك من أجل الوصول خفض حدة التصعيد ويعقبها هدن أخرى ثم وقف دائم لإطلاق النار.

الدولة المصرية بذلت جهود كثيرة لوقف إطلاق النار في غزة

وفي هذا السياق، قال المستشار حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود خلال الفترة الماضية من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة بعدما تعرضوا لجرائم عديدة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية عمدت خلال الفترة الماضية على أن تكون كتفا بكتف مع الشعب الفلسطيني، وذلك ذلك من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع، مؤكدا أن مصر بذلت جهدا كبيرا في الوساطة بين الجانين من أجل الاتفاق إلى هدنة ووقف إطلاق النيران بشكل كامل.