«التسامح والسلام في بناء الإنسان» ندوة بجامعة مطروح

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة مطروح، ندوة تحت عنوان «التسامح والسلام في بناء الإنسان»، حاضر فيها الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح، والقمص متى زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بمطروح، وذلك بالحرم الجامعي.

حضر الندوة مصطفى النجار رئيس الجامعة، وسهى أمين عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وأيمن مصطفى عميد كلية التربية، والدكتور محمد مغربي عميد كلية الآثار واللغات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

حرص الجامعة على تثقيف طلابها بأهمية التسامح

وقال رئيس جامعة مطروح خلال الندوة، مساء اليوم، إن التسامح من سمات الخلق الكريم وهو المفتاح السهل المضمون للعلاقات الإنسانية الصحية والمتميزة، فالتسامح يكون مع الذات قبل التسامح مع الآخرين، مضيفًا أن الإنسان إذا اعتاد التسامح والتصالح سيصبح من السهل أن يتعامل مع الجميع، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تثقيف طلابها ومنتسبيها بأهمية التسامح وقيمة قبول الآخر.

مواجهة أشكال التطرف والتعصب

وأوضحت سهى أمين عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، أن التسامح مفهوم وسلوك إنساني حضاري متعدد الأبعاد، يُعلمنا قبول الآخر ويؤسس لفكرة التعايش المشترك، مضيفةً أن تعميم ونشر ثقافة التسامح يمثل ضرورة من أجل مواجهة كافة أشكال التطرف والتعصب.

الاختلاف تنوع وتعارف لا تعارك واقتتال

وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح أن قيمة التسامح التي يتمتع بها الدين الإسلامي، التي تقوم على أسس دينية واضحة، لافتًا أن الناس جميعًا خلقوا لأب واحد، كما أن الاختلاف بين الناس في الجنس واللغة والدين واللون هو إرادة إلهية والغرض منه التنوع والتعارف والتعاون لا الاقتتال والتعارك.

القمص زكريا: التسامح واجب سياسي وقانوني

في السياق ذاته، شدد القمص متى زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بمطروح، على ضرورة تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب، مضيفًا أن التسامح ليس واجب أخلاقي فقط بل واجب سياسي وقانوني، فالتسامح سمة إلهية ودينية وإنسانية.