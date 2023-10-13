«حكاية وطن».. أبرز مبادرات التسامح الديني والمجتمعي في 10 سنوات

خلال السنوات الماضية، تمكنت الدولة المصرية من مكافحة التمييز بين مواطنيها على الأصعدة الدينية، وعلى صعيد التربية والتعليم، وتأكيدًا لأهمية القيم الأخلاقية في المجتمع، ودور التعليم في ترسيخ وتعزيز تلك القيم بين النشء.

تعزيز قيم التسامح ونبذ التعصب والعنف

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، جرى إعداد كتاب القيم واحترام الآخر، ويتضمن محتواه تعزيز قيم التسامح ونبذ التعصب والعنف بين فئات المجتمع، وتأكيد السلوك القويم وتقبل الآخر.

وأضاف الكتاب، أنه جرى اعتماد حقيبة تدريبية للمعلمين تستهدف دعم الحريات الدينية، ونشر ثقافة التسامح، ونبذ التمييز، فضلًا عن تشكيل اللجنة المسؤولة عن تنفيذ التدريب.

وجاء عدد القوافل الدعوية التي أُطلقت في إطار مبادرة «القوافل الدينية» خلال عام 2022 للمناطق النائية والحدودية، بنحو 298 قافلة.

أبرز مبادرات التسامح الديني والمجتمعي

- مبادرة«كلنا مصريين»: انطلقت بمحافظة الأقصر، وهدفت إلى تنمية الوعي بالمواطنة القائمة على الهوية المصرية، شارك فيها 220 فردًا من الأطفال والشباب.

- مبادرة «جيل جديد.. حلم كبير»: نفذ هذه المبادرة مجموعة من الشباب الأكاديميين بالمنيا بالشراكة، مع جامعة المنيا، شارك في المبادرة 150 طفلا، وضمت ورش حكي وألعابًا جماعية عن قبول الآخر والتسامح وعدم التمييز.

- مبادرة «الكل واحد»: نظمها مجموعة من القادة الدينيين بمحافظة المنيا، وشارك فيها 200 شاب في الفئة العمرية 16 - 25 سنة من المسلمين والمسيحيين.

- مبادرة «طالب بلا تمييز»: نفذتها لجنة من شباب الأكاديميين بأسوان بالشراكة مع جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية؛ وشارك فيها 600 طالب.