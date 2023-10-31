أنشطة وفعاليات حزب الشعب الجمهوري اليوم في المحافظات

يعمل أعضاء الهيئة البرلمانية، وأمانات المحافظات بحزب الشعب الجمهوري بشكل يومي على تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين، والتي من شأنها أن توفر لهم التسهيلات اللازمة لقضاء مصالحهم اليومية دون أي معوقات.

أنشطة حزب الشعب الجمهوري بالمحافظات

قدم النائب سيد سلطان، عضو مجلس النواب، طلبًا إلى محافظ الفيوم، بشأن إقامة مدرسة لمياة الشرب بمحافظة الفيوم أسوة بمحافظتي الجيزة وبني سويف، إثر ذلك خاطب محافظ الفيوم وزير التربية والتعليم، وكذلك رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، لعمل مدرسة لمياة الشرب بمحافظة الفيوم.

وفي سياق متصل، شارك النائب سيد سلطان، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

حزب الشعب الجمهوري

على الجانب الآخر، وفيما يخص نشاط المحافظات، فعلت أمانة مركز البداري بمحافظة أسيوط، بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال وضع لافتات وتوزيع منشورات للمواطنين توضح آلية عمل البروتوكول، حيث يتضمن البروتوكول تقديم خدمات للمواطنين متمثلة في كارت الخدمات المتكاملة، ومعاش تكافل كرامة.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب الشعب الجمهوري لدعم المواطنين وتسهيل الظروف المعيشية لهم.