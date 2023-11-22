لسد العجز في أعداد المعلمين.. إطلاق قافلة لدعم إدارات الجنوب في سوهاج

أطلقت سامية الشريف مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، قافلة الدعم لإدارات الجنوب، بهدف سد العجز في أعداد المعلمين وتقديم الدعم الفني لمدارس التعليم الإعدادي في دار السلام في سوهاج.

جاء ذلك تحت رعاية ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام.

تهدف القافلة لتدريب المعلمين وتحسين جودة التعليم

وتضمنت القافلة عددًا من الموجهين والمتابعين في جميع التخصصات الأساسية للمواد الدارسة، مثل الرياضيات والدراسات واللغة الإنجليزية والعلوم.

شارك في القافلة فريق العمل بإدارة التعليم الإعدادي المركزي، بهدف تقديم الدعم والتدريب للمعلمين وتحسين جودة التعليم في المدارس الإعدادية بدار السلام.