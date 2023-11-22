إزالة 22 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية في سوهاج

شنت الوحدات المحلية المختلفة في سوهاج، بالتعاون مع مديرية الأمن، والإدارات الزراعية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيه من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأسفرت الحملات عن إزالة 22 حالة تعدٍ خلال 24 ساعة، على مساحة 19.5 قيراط.

حملات إزالة التعديات بسوهاج

جاء ذلك في إطار حملات إزالة البناء المخالف، التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إزالة 22 بناء مخالفا بسوهاج

وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع، 9 حالات بمركز أخميم على مساحة 3 قراريط، و6 حالات بمركز طما بمساحة 8.5 قيراط، وعدد 6 حالات بمركزي البلينا، والمنشاة بمساحة 6 قراريط، وحالة إزالة واحدة بمركز المراغة على مساحة 270 مترا مربعا، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.