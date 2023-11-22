انطلاق أولى سلسلة ندوات «صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك» بجامعة سوهاج

انطلقت بكلية الألسن بجامعة سوهاج أولى سلسلة الندوات التوعوية تحت عنوان «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»، ضمن المبادرة التي أطلقتها الجامعة لتوعية كافة منسوبيها و حثهم على المشاركة و الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد

رفع الوعي بأهمية مشاركة جميع منسوبي الجامعة

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن تلك الندوات تهدف إلى رفع الوعي بأهمية مشاركة جميع منسوبي الجامعة في الاستحقاق الرئاسي بممارسة حقهم الانتخابي، وتلبية نداء الوطن وأداء واجبهم فيه بكل شفافية لضمان استمرار الاستقرار، من خلال أهم حدث سياسي محلي وهي الانتخابات الرئاسية في مصر، باعتباره حدثًا يتوجه العالم نحوه لمتابعته، لما لمصر من دورٍ محوريّ في المنطقة.

التعريف بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية

ومن جانبه ثمن الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدور الإيجابي للمشاركة في الانتخابات كركيزة أساسية في بناء الوطن، مضيفاً أن الندوة تضمنت التعريف بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية، كأحد دعائم الاستحقاقات الدستورية الهامة، للمشاركة في دعم استمرار الأمن والأمان وبناء الدولة، خاصة في ظل التحديات في الآونة الأخيرة.

المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

وأضاف الدكتور ناصر حجي عميد الكلية أن الندوة شهدت إقبالا وحشدا كبيرا من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكداً ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن المشاركة فيها تعد نوعًا من أنواع رد الجميل للوطن لضمان استمرار الحرية والأمن والأمان، مؤكداً أنه من أهم الفئات المستهدفة بالحملة هي فئة الشباب، داعياً إياهم إلى عدم الانسياق خلف الفتن والشائعات من خلال إثراء الوعي السياسي وإدراك حقيقة الأمور.