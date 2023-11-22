جامعة سوهاج تفتح باب المشاركة في المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فتح باب التقدم للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين «الدولي الرابع»، والذي سيقام يوم 28 فبراير 2024، في رحاب الجامعة الجديدة بمركز المؤتمرات الدولي.

الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي

وأكد «النعماني»، أن جامعة سوهاج تحرص علي تنفيذ هذا المؤتمر بصفة دورية، في إطار الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، داعياً شباب الباحثين من داخل الجامعة وخارجها من الجامعات العربية والافريقية والأجنبية للمشاركة فى فعاليات المؤتمر فى دورته التاسعة.

إجراء البحوث في خطة الجامعة البحثية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن مؤتمر شباب الباحثين يهدف الي إجراء البحوث في خطة الجامعة البحثية، بغرض التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والقومي والدولي، وذلك في ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية.

وجدير بالذكر ان المؤتمر يقبل نشر البحوث من جميع فئات أعضاء هيئة التدريس، ويتم إرسال خطاب قبول البحث بعد التحكيم من قبل المتخصصين باللجنة العلمية خلال أسبوع من تاريخ استلام البحث.

وللتسجيل لحضور المؤتمر إلكترونياً وذلك من خلال الرابط التالي:

‏https://forms.gle/Jn5RzSMEc77CWYFN8.