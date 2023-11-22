إشادة دولية واسعة بجهود مصر في التوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة

رحبت عدة دول عربية وغربية ومنظمات أممية بالجهود المصرية المبذولة في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذها خلال ساعات، بعد 48 يوماً من العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تبدأ الهدنة اعتباراً من العاشرة صباح اليوم الخميس، ولمدة 4 أيام.

ترحيب سعودي بجهود مصر في التوصل للهدنة

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ترحيبها باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، تسمح بتبادل عدد من الرهائن والمحتجزين من النساء والأطفال، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بما فيها الوقود.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن تثمينها الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لهذا الغرض، وجددت الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى، بحسب ما أوردت قناة «الإخبارية» السعودية مساء اليوم الأربعاء.

الإمارات تثمن جهود مصر وقطر والولايات المتحدة

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المصرية لتحقيق اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ونقلت قناة «إكسترا نيوز» أن وزارة الخارجية الإماراتية أثنت على الجهود التى قامت بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق هذا الاتفاق، الذى يقضى بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، لتمكين تبادل المحتجزين والسجناء وإيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، معربةً عن أملها في أن ذلك الاتفاق يمهد الطريق لإنهاء الأزمة، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة.

ترحيب الأمم المتحدة بالهدنة الإنسانية في غزة

وكذلك، رحب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، باتفاق الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، مثمناً الجهود المصرية، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أن هذا الاتفاق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وأضاف أن هناك الكثير الذي يجب القيام به، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستحشد كافة قدراتها لدعم تنفيذ الاتفاق، وتعزيز تأثيره الإيجابي على الوضع الإنساني في قطاع غزة، بحسب تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم الأربعاء.

رئيس أمريكا يثني على جهود مصر

وفي نفس السياق، أشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أنه تحدث بانتظام مع قادة كل من قطر وإسرائيل ومصر، لإحراز تقدم في مفاوضات الرهائن وإبرام اتفاق، مبيناً ترحيبه بالوقف المؤقت للقتال، لتقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين.