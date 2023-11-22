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نائبة عن التنسيقية: مصر نجحت في حلحلة الأزمة الفلسطينية بإقرار الهدنة

كتب:

محمد أيمن سالم
05:05 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الدكتورة غادة علي

الدكتورة غادة علي

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الراهنة تشهد تحديات كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، والجهود المصرية المكثفة نجحت في حلحلة القضية بشكل واضح، وصولا إلى هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة.

مصر تتصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين

أوضحت «على» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدبلوماسية المصرية سطرت نجاحا جديدا في تاريخها من خلال الاتفاق على هدنة وتبادل المحتجزين، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء يعني القضاء على القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر من البداية، جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الهدنة تساعد في تهدئة الأوضاع

أكدت نائبة التنسيقية أن الهدنة تساعد بشكل كبير في تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتأتي في إطار السعي المصري للوصول إلى حل نهائي للأزمة، لافتة إلى أن العديد من الأطراف الدولية منذ بداية الأزمة تشيد بالموقف المصري المبادر والواضح والصريح والمعلن، المتمسك بضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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