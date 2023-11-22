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السعودية ترحب بجهود مصر في تحقيق الهدنة بغزة

كتب:

عمرو حسني
06:48 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الخارجية السعودية

الخارجية السعودية

أعلنت السعودية، اليوم، ترحيبها باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، تسمح بتبادل عدد من المحتجزين من النساء والأطفال، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بما فيها الوقود.

تثمين الجهود المصرية

وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تثمن الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لهذا الغرض، وجددت الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين، بحسب  قناة «الإخبارية» السعودية.

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بقلم عمرو حسني