بوتين: روسيا لم ترفض مفاوضات السلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه في قمة العشرين بالهند، إنه بالطبع يتعين علينا أن نفكر في كيفية وقف تداعيات الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وبالمناسبة لم ترفض روسيا قط مفاوضات السلام مع أوكرانيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا ​​أنها تنسحب من عملية المفاوضات، وجرى التوقيع على مرسوم من رئيس الدولة يحظر المفاوضات مع روسيا.