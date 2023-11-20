أوكرانيا تعلن الحصول على دفعة مساعدات عسكرية جديدة من واشنطن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بلاده بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا كريستوفر كافولي.

تصريحات للرئيس الأوكراني

وذكرت وكالة أنباء «أوكرنفورم» الأوكرانية، اليوم، أن زيلينسكي أدلى بهذه التصريحات في كلمته اليومية عبر الفيديو، قائلا: «ناقشنا الموقف على جبهة القتال وآفاقه من حيث كيفية تعزيز كلٍ من دفاعاتنا وتقدمنا».

حزمة دفاعية جديدة

وأضاف: «هناك حزمة دفاعية جديدة لبلادنا من الولايات المتحدة، وأنا ممتن لذلك، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك المزيد من عتاد المدفعية والقذائف التي نحن بحاجة إليها الآن».

وطبقاً للرئيس الأوكراني، فإن تحركات كييف في البحر الأسود قد تمت مناقشتها في ذلك الاجتماع الثلاثي.