أوكرانيا تعلن التصدي لـ14 مسيرة روسية

أعلنت كييف أنّ القوات الروسية هاجمت أوكرانيا، يومي الثلاثاء والأربعاء، بأكثر من 12 مسيّرة وصاروخ كروز، مؤكدة أنّها تمكنت من اعتراض جميع المسيّرات.

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أنّ الضربات انطلقت من جنوب شرق روسيا، وأنّ وحدات مختلفة في الدفاع الجوي بمناطق عدة في وسط البلاد، دمّرت جميع المسيّرات الروسية البالغ عددها 14، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضافت في بيان أنّ «روسيا أطلقت صاروخ كروز من طراز إكس-22، لم يبلغ هدفه وسقط في منطقة زابوريجيا في منطقة خلاء، وألحقت الارتجاجات الناجمة عنه أضرارًا بمنازل خاصة، ولم تُسجل إصابات».