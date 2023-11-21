تطورات أزمة أوكرانيا.. إسقاط المسيرات وزيارة غير معلنة لوزير الدفاع الألماني لكييف

واصلت القوات الروسية إسقاط مسيرات أوكرانية حاولت استهداف مقاطعات روسية في يوم جديد من أيام الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير 2022، بالتزامن مع زيارات لمسؤولين أمريكيون وغربيون لـ«كييف» لإظهار الدعم وتقديم مساعدات عسكرية لحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم، مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي «موسكو»، في هجوم وصفته وزارة الدفاع الروسية بـ«الإرهابي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشار حاكم بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إلى أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن «واشنطن» لا تملك عصا سحرية لـ«كييف» في الأزمة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي بـ«كييف» بعد اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى معركة صعبة ومرهقة وستستمر على هذا النحو.

أوستن: النتائج في الميدان تعتمد على قدرة قوات أوكرانيا على استخدام الأسلحة

وأضاف أوستن، أن نتائج «كييف» في الميدان تعتمد على قدرة القوات على استخدام الأسلحة المختلفة التي توفرها الدول الغربية، فيما أشار أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إلى أن الوزير الأمريكي، قام بزيارته الأخيرة إلى «كييف» لدعم زيلينسكي، مضيفا عبر «يوتيوب»، أن هناك هستيريا في مكتب الرئيس الأوكراني.

ووصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى أوكرانيا على متن قطار، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، ويعتزم، خلال الزيارة التي تعد الثانية منذ توليه منصبه في بداية 2023، التأكيد على دعم «برلين»، لـ«كييف»، فيما سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني ومع زيلينسكي. وسيشارك الوزير الألماني، في مراسم وضع إكليل من الزهور في «ساحة ميدان» كما سيزور مركزا للتدريب العسكري، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الروسية.

الدفاع الأمريكية: تخصيص مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 100 مليون دولار إلى «كييف»، تضم أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، فيما وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، حزمة المساعدات بمثابة حبة مهدئ لـ«كييف» التي أصبحت على وشك الانهيار الكامل، مضيفا عبر صفحة السفارة على «تليجرام»، إن من المهم أن يدرك الغرب أن هزيمة «موسكو»، مستحيل.