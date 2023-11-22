صلاح عبد الله يطلب من جمهوره الدعاء: «البرد مبهدلني»

أعلن الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على منصة «إكس»، إصابته بنزلة برد حادة، مطالبا جمهوره بالدعاء له.

وكتب صلاح عبدالله قائلا: «البرد مبهدلني، والنزلة نازلة بقوة مطلعة عيني والله، والظاهر إن العضمة كبرت بجد، ماعدتش حمل البرد، ⁧‫دعواتكم».

البرد مبهدلني والنزلة نازلة بقوة مطلعة عيني والله والظاهر إن العضمة كبرت بجد ماعادتش حمل البرد #دعواتكم — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 22, 2023

‬⁩صلاح عبدالله يدعم نجوى إبراهيم

وفي وقت سابق، حرص الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه، على التضامن مع الإعلامية نجوى إبراهيم: «‏اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، ‏بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل، والهاشتاج اللي انتشر».