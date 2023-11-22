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صلاح عبد الله يطلب من جمهوره الدعاء: «البرد مبهدلني»

كتب:

ياسمين محمود
07:52 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
صلاح عبد الله

صلاح عبد الله

أعلن الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على منصة «إكس»، إصابته بنزلة برد حادة، مطالبا جمهوره بالدعاء له.

وكتب صلاح عبدالله قائلا: «البرد مبهدلني، والنزلة نازلة بقوة مطلعة عيني والله، والظاهر إن العضمة كبرت بجد، ماعدتش حمل البرد، ⁧‫دعواتكم».

‬⁩صلاح عبدالله يدعم نجوى إبراهيم

وفي وقت سابق، حرص الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه، على التضامن مع الإعلامية نجوى إبراهيم: «‏اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، ‏بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل، والهاشتاج اللي انتشر».

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