صلاح عبد الله يطلب من جمهوره الدعاء: «البرد مبهدلني»
كتب:
ياسمين محمود
07:52 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
صلاح عبد الله
أعلن الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على منصة «إكس»، إصابته بنزلة برد حادة، مطالبا جمهوره بالدعاء له.
وكتب صلاح عبدالله قائلا: «البرد مبهدلني، والنزلة نازلة بقوة مطلعة عيني والله، والظاهر إن العضمة كبرت بجد، ماعدتش حمل البرد، دعواتكم».
البرد مبهدلني والنزلة نازلة بقوة مطلعة عيني والله والظاهر إن العضمة كبرت بجد ماعادتش حمل البرد #دعواتكم— salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 22, 2023
صلاح عبدالله يدعم نجوى إبراهيم
وفي وقت سابق، حرص الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه، على التضامن مع الإعلامية نجوى إبراهيم: «اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل، والهاشتاج اللي انتشر».
إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوى إبراهيم(ماينفعش أنا اقول #ماما_نجوى )— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 20, 2023
لمن يا سيدتي تتوجهين بخطابك وبكل هذه المرارة؟
هذه فئة لاتستحق منك أدنى اهتمام ولو بحرف واحد.
هي فئة إختارت أن تمثل في مجتمعنا جانب القبح والظلام والحقد الأسود ووجدت في السوشيال ميديا متنفسا لهم وعلينا…