صلاح عبدالله ينضم إلى أسرة مسلسل «جري الوحوش»

تواصل الشركة المنتجة لمسلسل«جري الوحوش»، التحضيرات الكاملة، فى الوقت الحالي، وذلك لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلمت «الوطن» أن الفنان صلاح عبدالله تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل جري الوحوش، كما تعاقد في وقت سابق الفنان محمود عبد المغني، وكذلك الفنان نضال الشافعي.

فيلم جري الوحوش

المسلسل مأخوذ من قصة فيلم «جري الوحوش»، الذي قدم عام 1987، وتدور أحداثه حول سعيد، ونبيل صديقان، يعاني سعيد من عدم الإنجاب، فيقرر نبيل الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، وذلك عن طريق زرع جزء من مخ رجل فقير له، ليعاني عبدالقوي الذي تبرع بالجزء المطلوب- بعد العملية من حالة إعياء شديدة، أما سعيد فزوجته لا تستطيع الإنجاب برغم نجاح العملية، وتتأزم الأمور.

وشارك في بطولة الفيلم، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نورا، حسين الشربيني، هدي رمزي، لمياء الجداوي، فؤاد خليل، نعيمة الصغير، سعيدة جلال، عبد الله مشرف.