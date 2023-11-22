ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة خلال شهر في المنوفية

تواصل مديرية الطب البيطري في المنوفية، جهودها في المراقبة على الأسواق والمرور على المجازر والتأكد من اتباع تعليمات الذبح، وتأتي الحملات ضمن توجيهات وزير الزراعة ومحافظ المنوفية بالمتابعة الدورية وضبط المتلاعبين في الأسواق.

ضبط كميات كبيرة من اللحوم في حملات للطب البيطري

وقال الدكتور رفعت حماد مديرية الطب البيطري في المنوفية، إنه خلال الشهر الجاري تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملات مكبرة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم ضبط أكثر من 5 أطنان لحوم فاسدة في حملات مكبرة على الأسواق خلال شهر، مشددًا على أن الحملات مستمرة بكثافة لمنع التلاعب في السلع الاستراتيجية.

تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بالمنوفية

وأوضح، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شدد على ضرورة تكثيف الحملات بالتعاون مع مديرية التموين ومديرية الصحة والوحدات المحلية ومجالس المدن وباقي الجهات التنفيذية، موجهًا الشكر لكل الفرق المشاركة في الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة.