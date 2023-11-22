محافظ المنوفية يلتقي عددا من النواب لبحث احتياجات المواطنين

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار لقاءاته الدورية بنواب البرلمان للتعرف على مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها.

لقاء محافظ المنوفية والنواب لعرض مشاكل المواطنين

وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية علي أرض المحافظة، كما ناقش المحافظ عددًا من طلبات النواب المقدمة، موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

محافظ المنوفية: حريص لحل مشاكل المواطنين

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على عقد تلك اللقاءات بشكل دوري لاستعراض مشكلات المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة، لافتًا أن تلك اللقاءات تتيح مجالًا واسعًا لمناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات والعمل علي تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة و حلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.

من جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية على سعيه الدائم وفتح قنوات اتصال لتلبية احتياجات المرحلة والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة، يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.