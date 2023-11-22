العالم يشيد بـ«مصر».. القيادة المصرية حاسمة وتستهدف الاستقرار الإقليمي

أمريكا: «بايدن» يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التوصل إلى الاتفاق بالأراضى الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى أهالى «غزة»

فرنسا: القاهرة لعبت دوراً أساسياً «الأردن»: خطوة لوقف التصعيد «سلطنة عمان»: نتمنى أن يفضى لوقف إطلاق النار

أشاد العديد من دول العالم والمنظمات والهيئات العالمية بدور مصر فى الملف الفلسطينى، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية بمشاركة قطر، وجاء على رأسها إشادة جو بايدن، الرئيس الأمريكى، والذى وجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما فى التوصل إلى هدنة فى الأراضى الفلسطينية. وتحدث «بايدن» عن دخول بلاده فى شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين فى غزة، وتنفيذ وقف ممتد للقتال ما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطينى لتُظهر مصر مرة أخرى طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمى.

سفيرة واشنطن: ممتنة لإصرار شركائنا المصريين على العمل بشكل وثيق من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط البرلمان العربى يثمن جهود مصر

وعقب شكر الرئيس الأمريكى، جاء ترحاب شديد من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، التى أثنت على دور القيادة المصرية لجهودها فى التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة، إذ قال الوزير أنتونى بلينكن، فى بيان: «ما توصلنا إليه اليوم هو نتاج السعى الدبلوماسى الدؤوب والجهود المكثفة لوزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة»، كما أثنت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة فى مصر، على دور القيادة المصرية، قائلة إنها تدرك تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب فى أمان، بمن فى ذلك المواطنون الأمريكيون وأفراد أسرهم.

وتابعت «جارج» فى كلمتها: «إننى ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل، وهى شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا»، لافتة إلى إشادة الولايات المتحدة بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى فى العمل من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.

وبخلاف الموقف الأمريكى، خرجت آن كلير لوجندر، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، تشيد بالتعاون المصرى الذى ساعد على توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بجانب تمكُّن المواطنين الفرنسيين من الخروج من غزة خلال الأيام الأخيرة؛ لتضيف خلال لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لعبت دوراً أساسياً فى كل المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ووصولها إلى غزة. وأشارت المتحدثة إلى عمل فرنسا بشكل وثيق مع مصر والهلال الأحمر لإيصال المساعدات، لافتة إلى أن لديها دوراً مهماً تلعبه فيما يتعلق بالإجراءات العملية والمنظور السياسى للصراع.

وأشاد محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، وزير الخارجية القطرى بالجهود المصرية والأمريكية والتى نجحت فى التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة، معبراً عن أمله فى أن تكون الهدنة بين حماس وإسرائيل بداية التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء، ويفضى لمحادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وقال عبر صفحته الموثقة على موقع التواصل «إكس»: «نشكر شركاءنا الذين ساهموا فى التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة، وعلى رأسهم الشقيقة مصر والولايات المتحدة».

ورحّبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بالجهود التى أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية فى قطاع غزة، مشيدة بالجهود التى بذلتها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، وشدد السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمى باسم الوزارة، على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضى إلى وقف كامل للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم فى وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً.

وأشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، بالجهود المصرية والقطرية فى التوصل إلى الهدنة الإنسانية بغزة، داعياً إلى ضرورة حماية الشعب الفلسطينى والمدنيين العزل فى غزة، مضيفاً خلال تصريحات تليفزيونية: «نواصل التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلى على غزة والضفة والقدس، ويجب الاستمرار فى العمل من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».

وأشاد البرلمان العربى بالجهود الحثيثة التى قامت بها القيادة المصرية ودولة قطر من أجل التوصل إلى الهدنة الإنسانية، معرباً عن أمله فى أن تسهم تلك الهدنة فى التخفيف من معاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة، داعياً إلى حتمية استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائى لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

ورحبت سلطنة عمان بصفقة تبادل الأسرى والهدنة الإنسانية التى تمت بين الاحتلال الإسرائيلى وحركة حماس بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، لتعبر وزارة الخارجية العمانية، فى بيان لها عبر صفحتها على منصة «إكس»، عن ترحيب سلطنة عُمان بإعلان دولة قطر التوصّل لاتفاق هدنة إنسانية، فضلاً عن أن السلطنة تثمّن الوساطة المشتركة التى قامت بها كل من مصر وقطر لتحقيق الاتفاق بين الاحتلال وحماس، متمنية أن يفضى الاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وقالت الخارجية البلجيكية، فى بيان لها: «نرحب بالاتفاق الذى سيحرر النساء والأطفال، ويجب أن تتبعه خطوات أخرى امتثالاً للقانون الدولى»، كذلك الأمر بالنسبة لكل من الخارجية الألمانية، ورئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا، التى أكدت ترحيبها بالاتفاق على وقف إنسانى للأعمال القتالية فى غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين.