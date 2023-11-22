الصحة الفلسطينية: تراجع سعة مستشفيات غزة من 3500 إلى 1400 سرير

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أزمة الرعاية الصحية في قطاع غزة وصلت إلى منعطف حرج، حيث أدت الهجمات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المرافق الطبية والعاملين فيها، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والصعبة بالفعل.

وأكدت الوزارة أن سعة الأقسام الداخلية بمختلف المستشفيات في غزة انخفضت من 3500 سرير قبل العدوان، إلى 1400 سرير فقط حالياً، ويتمتع أحد المستشفيات العاملة بالقدرة على علاج حالات الصدمات الحرجة أو إجراء عمليات جراحية معقدة، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

العدوان على مستشفى العودة

وأوضحت وزارة الصحة، في تقرير لها، أن مستشفى العودة في 21 من نوفمبر الجاري تعرض لهجوم من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أربعة أطباء وإصابة العديد من المرضى، فيما دعت منظمة أطباء بلا حدود في نداءات عاجلة، إلى إجلاء أكثر من 200 مريض إلى منشأة طبية آمنة.

ووفق التقرير، وثقت منظمة الصحة العالمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 178 اعتداءً على القطاع الصحي، أدت إلى استشهاد 22 شخصاً وإصابة 48 آخرين في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء الخدمة.

قصف المستشفى الأندونيسي

ونوهت بأنه تم إجلاء حوالي 500 مريض وموظف من المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا شمال غزة، إلى خان يونس جنوباً، بعد أن أدى الهجوم المباشر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 شخصاً.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن المستشفى المحاط بقوات الاحتلال ودباباته يواجه هجمات مستمرة، ما يؤدي إلى محاصرة المزيد من المرضى وآلاف النازحين قسراً الذين ينتظرون الإخلاء.

وأكدت أن هناك مستشفيين صغيرين فقط في الشمال يعملان جزئياً ويستقبلان المرضى، وفي الجنوب سبعة من أصل 11 منشأة طبية تعمل حالياً بشكل جزئي.