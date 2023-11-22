متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

نظم متحف كفر الشيخ متمثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة فنية لعدد من طلاب الدمج، وتشارك معهم أصدقاؤهم من المدارس لتفعيل روح المشاركة والمساواة بين التلاميذ، احتفالاً باليوم العالمي للطفل، بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ.

متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للطفل

وعبّر طلاب الدمج عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة الفنية، التي تأتي احتفالاً باليوم العالمي للطفل، الذي يجري الاحتفال به يوم 20 نوفمبر من كل عام، لتعزيز الترابط الدولي، وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، وتحسين رفاههم.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.