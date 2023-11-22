الإعلامي أحمد خيري يخضع لعملية قسطرة في القلب (صور)

تعرض أحمد خيري المذيع براديو 9090، لأزمة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وخضع لفحوصات طبية، ونقل بعدها إلى الرعاية المركزة.

وعلمت «الوطن»، إنّ الإعلامي أحمد خيري، خضع لعملية قسطرة في القلب، قبل ساعات، بينما تشهد حالته الصحية تحسنًا كبيرًا، ولا يزال تحت الملاحظة الطبية من قبل الفريق الطبي المعالج له، ومن المُقرر خروجه من المستشفى خلال أيام.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن أحمد خيري.

- انضم إلى الراديو عام 2012.

- عمل مقدم برامج إذاعية بعد 14 عاماً من التقديم التليفزيوني.

- قدم برنامجاً صباحياً لـ3 سنوات، ثم برنامج «حال بلدنا».