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أحد أبطال حرب أكتوبر لـ«الراديو 9090»: كتيبتي شاركت في الخداع الاستراتيجي

كتب:

شريف سليمان
05:02 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
نصر أكتوبر - أرشيفية

نصر أكتوبر - أرشيفية

قدّم مجند مقاتل محمد السيد حجازي أحد الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر، التحية لشهداء حرب أكتوبر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، قائلًا: «توفرت لديهم جميعًا العزيمة والإرادة والتحدي والثبات وكانت التدريبات شاقة جدًا عليهم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر «الراديو 9090»: «تمتعنا بثقة كبيرة في النفس والانضباط، وأنا شاركت ضمن سلاح المهندسين العسكريين، وكتيبتنا كانت من ضمن الخداع الاستراتيجي».

ملحمة عسكرية عظيمة

من جانبه، قال اللواء الدكتور طه محمد السيد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن هناك قصصًا وحكايات كثيرة تدل على ابتكارات وفكر جديد ومتقدم بمقاييس السبعينيات وهو ما سمح بأن تكون حرب أكتوبر ملحمة عسكرية.

دور عربي كبير في انتصار أكتوبر

ووجّه الشكر للدول العربية التي شاركت في حرب أكتوبر مثل سوريا والعراق وليبيا والجزائر وتونس والكويت والعراق، إذ أرسلت الجزائر لواءً مدرعا سيرًا على الجنزير حتى يشارك في الحرب، كما أن المشاركة العربية في الحرب كانت ملحمة.

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