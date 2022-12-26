أحمد خيري يقدم خدمات وحلول لمشاكل المواطنين على الراديو 9090

يرصد الإعلامي أحمد خيري، عبر برنامجه الإذاعي «حال بلدنا»، على الراديو 9090، مشاكل المواطنين وما يمكن تقديمه من خدمات وحل للمشكلات، إذ يستعرضها أمام الجمهور بشكلٍ مبسط.

ويُقدم أحمد خيري برنامج «حال بلدنا» الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ولمدة ساعة، إذ يتحدث من خلاله عن مشاكل المواطنين، واستضافة مسئول حكومي أو استعراض رؤية مستقبلية لدى الحكومة.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن أحمد خيري، وهي كالتالي:-

- انضم إلى الراديو عام 2012.

- عمل مقدم برامج إذاعية بعد 14 عاماً من التقديم التليفزيوني.

- قدم برنامجاً صباحياً لـ3 سنوات، ثم برنامج حال بلدنا المستمر حتى الآن لسابع موسم.

- نفذ عدة تغطيات لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مصر وخارجها.