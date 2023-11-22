حملة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات بمركز شباب الضبعة بمطروح

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، لقاءاً تثقيفياً حول تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، لتوعية الشباب وجميع فئات المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، بمركز شباب الضبعة، بحضور مكثف من جميع فئات المجتمع بالضبعة من عمد ومشايخ وشباب وفتيات وأهالي الضبعة، في إطار حملة تعزيز المشاركة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتور وليد الرفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد الدكتور أحمد مجدى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، اليوم، خلال اللقاء على ضرورة وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية، وحيادية الانتخابات الرئاسية المقبلة وشفافيتها، شارحاً أن هناك العديد من الشروط الخاصة بالمرشح الرئاسي منها، أن يكون مصري الأب والأم، وقام بتأدية الخدمة العسكرية كما يجب أن تكون حالته الصحية والعقلية على أعلى مستوي للقيام بالمهام الصعبة لإدارة الدولة.

جيل قادر على التعبير

واستعرض «مجدي»، أنه يجب على المترشح في انتخابات الرئاسة أن يحصل على عدد معين من التوكيلات يبلغ 25 ألف شخص من المواطنين، أو عدد 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وأن من لهم الحق في التصويت يبلغ عددهم 62 مليون مواطن تقريباً، مؤكداً على حرص الدولة على بناء جيل قادر على التعبير عن رأيه بمنتهى الحرية، كما تحدث عن مفهوم الحقوق السياسية وحق المشاركة السياسية، طبيعة ومستويات المشاركة السياسية، أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها مصر في ظل الأحداث العالمية الراهنة، المشاركة السياسية ودعم قيمة الإنتماء كأحد أهم أهداف المشاركة السياسية، وتنمية الوعي الانتخابي لدى الناخبين، وأهمية الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية للحفاظ علي الدولة المصرية في ظل التداعيات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة والأحداث العالمية بوجه عام.