«رياضة القليوبية» تطلق البرنامج الثاني لتعزيز المشاركة السياسية بمركز شباب طوخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، البرنامج الثاني لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار «شارك الكلمة كلمتك»، برئاسة إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وإشراف راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وعماد لطفي مدير إدارة طوخ، وذلك بمركز شباب نادي طوخ الرياضي التابع لإدارة طوخ، بمشاركة 127عضوا من مراكز الشباب.

حث المواطنين على المشاركة السياسية

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في حديث سابق، أن الوزارة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية، مؤكدا أن الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها فالدولة المصرية هي دولة الشباب، وأنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الشباب يمثل أكثر من 60% من تعداد سكان جمهورية مصر العربية، ولأن قضية الوعي أهم وأخطر القضايا المعاصرة بل تعتبر القضية التي تراهن عليها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تسعى بكل إمكانياتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن، بل وتسعى أيضا لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية.

الشباب عنصر حيوي في المجتمع

حاضر اللقاء الدكتور تامر الشحات الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، وأكد أن الشباب عنصر حيوي في المجتمع لقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أهمية مشاركتهم في الحياة السياسية والاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة، خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وقال إن الشباب يقع على عاتقهم دور كبير لتحفيز المواطنين في عملية المشاركة السياسية من خلال رصد إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية واهتمامها بزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، والشباب لهم كلمتهم والكلمة مؤثرة في اختيار ممثلي النظام السياسي المصري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار إلى صور المشاركة السياسية، هي المتابعة السياسية للقضايا والأحداث الجارية، التصويت في الانتخابات، الترشح في الانتخابات، المشاركة في الندوات والمؤتمرات السياسية، الانضمام إلى الأحزاب السياسية، وآثار المشاركة السياسية التي تتمثل في بناء نظام ديمقراطي لديه القدرة على إدارة الخلاف، وتحقيق التوازن بين شرائح المجتمع المختلفة، وتحقيق المزيد من الاستيعابية لآراء ومقترحات الجماهير وتحسين نوعية القرار السياسي، خاصة ما يعرف بتنمية المجتمع وتجعل القرار المتخذ أكثر ثباتا وقبولها لدى المواطنين.

كما تناولت المادة 4 من الدستور المصري أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور، وأن مشاركتهم في الحياة السياسية والاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة، خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأشاد بالحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، لتنفيذ لقاءات توعوية لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطن.