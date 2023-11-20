«تعليم بني سويف» تنفذ مبادرة لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة السياسية

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه بلال حبش نائب المحافظ، مدرسة الشهيد أحمد إسماعيل عبده التجريبية، بمدينة بني سويف، لتفقد فعاليات المبادرة، التي تنفذها مديرية التربية والتعليم، تحت عنوان «يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية»، والتي تستهدف زيادة وعي طلاب التعليم العام والفني بأهمية المشاركة السياسية، وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

أهمية المشاركة السياسية من خلال الأنشطة في المدارس

وتفقد المحافظ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تُقام تحت إشراف التوجيه الاجتماعي، عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك بحسب كل مرحلة بإجمالي مستهدف 845 ألف طالباُ وطالبة بواقع، حيث تضمنت المبادرة مرحلة رياض الأطفال عمل مسرح عرائس يوضح بشكل مُبسط العملية الانتخابية.

وأشتملت مبادرة تعليم بني سويف في المرحلة الابتدائية إجراء مسابقة فنية من خلال قيام الطلاب بأداء وتنفيذ رسومات ولوحات فية عن عملية الاقتراع والتصويت، في حين يقوم طلاب المرحلة الإعدادية بالاشتراك في مسابقة بحثية عن الانتخابات، بينما تشتمل المسابقات لطلاب الثانوي العام والفني على عمل مسرح تفاعلي وإعداد مُجسمات عن الانتخابات.

رافق المحافظ، خلال الزيارة الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، وعادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية.

زيادة وعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية

من جهته أشار وكيل الوزارة إلى أن الفعالية، تهدف إلى زيادة وعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع أولياء أمورهم للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية للعام الدراسي 2023/2024، تحت شعار «دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية».