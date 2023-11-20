ندوة تثقيفية للعاملين بجامعة الوادي الجديد حول المشاركة السياسية

نظم قطاع تنمية المجتمع وشئون البيئة، بجامعة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية للعاملين بالجامعة بعنوان «أنزل وشارك»، وذلك لرفع الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أقيمت الندوة بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالمبنى الإداري للجامعة، بحضور لفيف من العاملين، وتناولت الندوة مفهوم العملية الانتخابية وأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها أحد دعائم الاستحقاقات الدستورية الهامة.

ندوة تثقيفية لرفع وعي العاملين بجامعة الوادي الجديد

وأكّد الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، على أهمية عقد مثل هذه الندوات التثقيفية؛ لحث العاملين على ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي.

كما أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على أهمية أن يكون لدى كل مواطن وعي كامل بأهمية الإدلاء بصوته الانتخابي؛ للمشاركة في بناء مستقبل مصر.